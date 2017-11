'Misbruik Karst van der M. vond ook in Zeehondencreche Pieterburen plaats'

Karst van der M. heeft ook kinderen misbruikt op de zeehondencreche Pieterburen van zijn vrouw Lenie 't Hart. Dat meldt Privé op basis van gesprekken met slachtoffers.

Het zou gaan om kinderen tussen 7 en 15 jaar. Volgens het weekblad zouden ook dieren zijn ingezet bij de seksuele handelingen met de kinderen. Privé schrijft letterlijk:

'Veel aandacht ging altijd uit naar Lenie en haar indrukwekkende werk voor de zeehondjes. Die kregen in Pieterburen namelijk een beter leven. Tegelijkertijd werden talloze kinderen er, zo vertellen zij nu, in háár jaren daar, juist voor het leven getekend.



Privé hoort nu verhalen over aanranding en psychisch geweld bij kinderen tussen de zeven en vijftien jaar. Zelfs meisjes die hun eerste menstruatie meemaakten, werden er misbruikt. Dieren zouden zijn ingezet om deel te nemen aan (de afronding van) seksuele handelingen.'

Lenie 't Hart zou al die tijd op de hoogte zijn geweest van de praktijken, maar heeft nooit afstand genomen van haar man, aldus Privé.

Verklaring Van der M. komt

Peter van der Maat, de woordvoerder van Lenie 't Hart, meldt dat er een verklaring van Karst van der M. onderweg is, waarin hij afstand neemt van de berichtgeving. 'Hij benadrukt dat Van der M. na zijn veroordeling in 1990 niet nog eens in de fout is gegaan.'

