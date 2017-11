Rondje Groningen: hoe vaak kun jij een skippybal hooghouden?

Elke dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: voetballen met een skippybal, en bij de visboer is het drukker dan in het stembureau.

1) Tussen hoop en vrees

Zowel in Groningen als Friesland kon er vandaag in een aantal gemeenten die gaan fuseren worden gestemd. Gemeenteraadsverkiezingen trekken meestal al niet al te veel kiezers, en herindelingsverkiezingen nog minder. Waar de Groningers hopen, vrezen de Friezen:



2) Drukker bij de visboer

Maar die hoop bleek al snel ongegrond. Dagblad-collega Louis van Kelckhoven zag dat de viskraam in Kolham het zelfs drukker had dan het stembureau:



3) Friezen en Walen

FC Groningen maakte vanochtend bekend dat het in januari tijdens een trainingskamp in Spanje een oefenwedstrijd gaat spelen tegen Club Brugge. Ook de Belgen plaatsten het nieuws op hun website. Alleen jammer dat ze daarin Groningen situeren in Friesland... Dat kon de FC natuurlijk niet op zich laten zitten:



4) Een skippybal hooghouden?

Niet alleen de Bruggenaren dagen de FC uit, dat doet ook freestyle-voetballer Tom Vegter. Talent Ludovit Reis is de eerste die mag proberen om een skippybal tien keer hoog te houden, en meer van zijn skills mag demonstreren. Bekijk de video op de site van FC Groningen.

5) Een gewaarschuwd mens...

...telt voor twee. Wie de komende week de N361 tussen Groningen en Lauwersoog neemt, moet uitkijken voor oom agent. Die flitst er namelijk op los. Dat gebeurt zowel met laserguns als radarcontroles, opvallend én onopvallend. Bekijk het overzicht hier:



6) GroenLeens

Neem je op die N361 de afslag Leens, dat ben je zó in de Hoofdstraat. Die krijgt over een tijdje een groener aanzien:



7) Techniekpionier

Wie al op en top groen is, is Max Holthausen (18) van de Holthausen Groep in Hoogezand. Hij bedacht de Hesla: een gehackte, elektrische Tesla die op waterstof kan rijden. Zijn idee ging de hele wereld over en levert hem nu een nominatie als 'Groene Techpionier' van VPRO's Tegenlicht op.



8a) Licht in de duisternis

Het was vandaag een leerzaam dagje in Winschoten. Zo bracht burgemeester Pieter Smit van Oldambt scholieren het belang van fietsverlichting bij:



8b) Een spoor van pepernoten

In jongerencentrum 't Spoor, ook in Sodom, leerden kinderen hoe je pepernoten moet bakken:



8c) Villen moet je willen

En Mats van restaurant 't Backhuys weet sinds vandaag hoe je wild moet villen:



9) Torentje?

De Facebook-pagina Spot Groningen laat studenten zien wat er allemaal gebeurt in Stad. En een beetje kennis van bijzondere gebouwen is dan niet weg. Spot maakt vanaf nu wekelijks een filmpje. De Scholtenskoepel bij de Herebrug bijt het spits af.



10) Lege Langeleegte

De sloophamer heeft sinds donderdag genadeloos zijn werk gedaan in het voormalige stadion van SC Veendam. Van een van de staantribunes aan de korte zijde is niets meer over. En dus is het weer wat leger aan de Langeleegte...



11) Niets meer

Het Paterswoldsemeer is in deze tijd van het jaar ook leeg. Maar móóói!



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Bekijk hier eerdere edities.