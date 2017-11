Noord Vandaag: 'Slachtoffers moeten naar de politie stappen, niet naar Privé'

'Sommige mensen zijn woedend, anderen nemen het juist voor Karst van der M. op.' In Pieterburen en zijn woonplaats Termunten is verbaasd gereageerd over het kindermisbruik door oud-filmproducent Karst van der M., de echtgenoot van Lenie 't Hart. Dat en meer in Noord Vandaag.

De Telegraaf en Privé hadden vandaag de primeur: Van der M. blijkt in 1990 te zijn veroordeeld voor het misbruiken van kinderen. Maar slachtoffers zeggen dat hij na die tijd ook kinderen heeft misbruikt, bij de zeehondencrèche in Pieterburen. Iets wat hijzelf ontkent.

Aan tafel zit strafrechtadvocaat Niek Heidanus. Hebben de slachtoffers een zaak en kan hij opnieuw voor de rechter verschijnen? Dan moeten zij wel naar de politie stappen, zegt strafrechtadvocaat Niek Heidanus: 'Gaat het om misbruik in 1990, dan is de zaak verjaard. Maar sinds 2013 kan misbruik niet meer verjaren.' (vanaf 01.02)



Verder in Noord Vandaag:

- Volop ontwikkelingen in de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel in de stad. Gisteren deed het Gerechtshof in Leeuwarden uitspraak in het voordeel van de tegenstanders van de koopzondag en vandaag was er weer een rechtszaak. (vanaf 7.51)

- De nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes was vandaag voor het eerst op werkbezoek in het aardbevingsgebied: 'Ik denk dat de Groningers meer behoefte hebben aan snelheid, dan aan een schouder om op uit te huilen.' (vanaf 11.50)

- Politieagent Willem Ahlers werd tien jaar geleden Willemijn. Aan de vooravond van haar pensioen vertelt ze hoe ze in 2007 uit de kast kwam als transgender, en hoe ze daarover nu voorlichting geeft binnen de politie. Haar collega's zijn vol lof: 'Ontzettend dapper hoe ze die transitie heeft gedaan. In no-time functioneerde ze weer.' (vanaf 12.48)

- De opkomst lijkt niet al te hoog te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe herindelingsgemeenten Westerwolde en Midden-Groningen. (vanaf 18.38).

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.