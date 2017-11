Emoties spelen op tijdens rechtszaak in koopzondagenruzie

Een dag na de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden over het koopzondagenconflict stonden opnieuw twee partijen in winkelcentrum Paddepoel in de stad Groningen voor de rechter.

De Vereniging van Eigenaren (VVE) eist ruim 22.000 euro van Paddepoel Fietsen voor het zich niet houden aan de openingstijden van het winkelcentrum en voor niet betaalde contributie.

Overwinning voor tegenstanders

Dinsdag bepaalde het gerechtshof nog dat winkelier Primera op zondag de deuren gesloten mag houden; een overwinning voor de tegenstanders van de verplichte maandelijkse koopzondag. De rechter vindt dat de tabakszaak bij het aangaan van de huurovereenkomst niet had kunnen verwachten dat er een koopzondag ingesteld zou worden.

Donderdagavond

In de zaak van Paddepoel Fietsen gaat het alleen zijdelings om de koopzondag. De Vereniging van Eigenaren eist vooralsnog alleen betaling van de boetes voor het dichtblijven op donderdagavond. Toch ging de rechtszaak - voor een volle publiek tribune met meer ondernemers uit Paddepoel - juist grotendeels over die zondagen.

'Het zit 'm in de dwang'

Advocaat Wietse Kastelein van Paddepoel Fietsen: 'Er wordt door de Vereniging van Eigenaren geen gehoor gegeven aan de belangen van kleine ondernemers. Als grote ondernemers bepalen wat kleine moeten doen krijg je een conflict. Het zit 'm in de dwang die wordt opgelegd.'

'Volstrekte willekeur'

Maar volgens advocaat Jip Spierings van de Vereniging van Eigenaren is de zondag in deze zaak toch echt niet relevant. Het gaat de VVE nu om de koopavond, die al sinds de jaren zeventig geldt in het winkelcentrum en waar nooit eerder discussie over was.

'Het is volstrekte willekeur. Mijn cliënt is de kop van jut', zegt de advocaat van de fietsenzaak. 'Er zijn veel meer die donderdag eerder dicht gaan. Dit is gericht op mijn cliënt, omdat zij zich verzetten.' En zo is de zaak weer terug bij de koopzondagen.

'Het is een keer genoeg'

De eigenaren van Paddepoel Fietsen worden er emotioneel van in de rechtszaal. Martin Haijkens: 'We vinden keer op keer nul op ons verhaal. We worden tot in den treure onder druk gezet. Meer werken dan dat we nu doen kunnen we niet. Het is gewoon klaar.' Peter Oest: 'Mag ik ook een dagje vrij? Het is een keer genoeg.'

'Schitteren door afwezigheid'

Voorzitter Paul Beeres van de VVE zegt dat het niet anders kan. Hij wordt op zijn beurt geconfronteerd met de overige winkeliers die klagen als winkels op zondag dichtblijven. Hij had vaak willen overleggen 'maar de heren schitteren door afwezigheid.' Zijn advocaat vraagt de rechter tenslotte te voorkomen dat er willekeur in openingstijden ontstaat.

Advocaat Kastelein van de fietsenzaak sluit af met een hartenkreet aan de VVE: 'Je moet niet iedereen in een keurslijf stoppen, dat werkt niet. De een zijn nering zit anders in elkaar dan die van een ander. Geef ze de ruimte. U zult verbaasd zijn hoe vaak winkels gewoon op dezelfde tijd open zijn.'

Uitspraak binnen een maand

De rechter doet binnen vier weken uitspraak. De rechter twijfelt nog of ze überhaupt uitspraak mag doen, omdat het totaalbedrag van de boetes mogelijk hoger oploopt dan waarvoor ze bevoegd is.

