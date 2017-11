Stad steekt miljoenen in een groenere binnenstad

De stad Groningen besteedt 3,5 miljoen euro aan maatregelen om de binnenstad groener te maken. Het gaat vooral om het planten van bomen. Voor milieuvriendelijker openbaar vervoer, bijvoorbeeld elektrische Q-link bussen, wordt nog eens 5 miljoen uitgetrokken.

Het vergroeningspakket is bedoeld als compensatie voor de investeringen die de gemeente doet in Groningen Airport Eelde. De gemeenteraad had dat eind december vorig jaar bedongen bij het goedkeuren van die investeringen.

Wandelpad

Een van de plekken die bomen krijgt is de zogeheten BIM-locatie aan de Turfsingel. Dat krijgt voor 400.000 euro aan bomen. 'Zodat deze plek zich kan ontwikkelen tot een groene verblijfsruimte aan het water', aldus de gemeente. Nog eens vier ton gaat naar de zone rond het Verbindingskanaal. Dat wordt een boomrijke toegankelijke oever met onder meer een wandelpad.

Groener aanzien

Andere plekken waar (meer) bomen komen zijn de Grote Markt, Schouwburgplein, Damsterdiep en Ossenmarkt. Ook een aantal straten krijgt een groener aanzien. Het gaat daarbij vooral om straten waar de bussen gaan verdwijnen: Ebbingestraat, Oosterstraat en Gelkingestraat. Verder wordt een aantal bedrijventerreinen, volgens de gemeente 'de warmste en stenigste plekken in de stad', voorzien van groen in de vorm van bomen, struiken en groene daken.

Elektrisch

Voor groener vervoer heeft Stad ook miljoenen over. Zo wordt buslijn 1 van het Europapark naar Zernike volledig elektrisch. Dat is over twee weken al het geval. De rest van de Q-link bussen wordt in fasen elektrisch. Ook wordt er geld gestoken in extra elektrische laadpalen en extra parkeermogelijkheden voor fietsen.

Stad wil ook dat de verbindingen met omringende natuurgebieden beter worden. Voor herstel van de zogeheten 'Hunzevisie', een initiatief van het Groninger Landschap om de loop van de oorspronkelijke Hunze te herstellen, wordt een half miljoen uitgetrokken.

