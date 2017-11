Stad vraagt om onmiddellijke stop zondagboetes in winkelcentrum Paddepoel

Wethouder Joost van Keulen heeft woensdag contact gezocht met de Vereniging voor Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel om te zeggen dat ze moeten stoppen met het uitdelen van boetes als een winkelier op zondag dicht blijft.

'Ik heb gezegd dat ze nou echt op moeten houden met het uitschrijven van boetes en de VVE ervoor moet zorgen dat er een redelijke oplossing komt', zegt Van Keulen (VVD).

Doorbraak

Aanleiding voor het telefoontje was de doorbraak in de Paddepoel-ruzie die zich dinsdagavond voordeed. De Primera ging in hoger beroep in een zaak tegen verhuurder Paul Beeres, die winkeliers verplicht open te gaan op zondag. De meeste winkeliers willen dat zelf bepalen en kregen van de VVE boetes voor het dichtblijven.

Volgens Van Keulen moet de VVE dit moment aangrijpen om tot een werkbare situatie te komen.

Gemeente moet brief herschrijven

Nu de Primera in winkelcentrum Paddepoel op zondag dicht mag blijven en de boetes deels van tafel zijn moet de gemeente Groningen een brief aan de raadsleden herschrijven.

'De insteek is nog steeds dat kleinere ondernemers die dicht willen blijven op zondag dat ook moeten kunnen, maar we moeten de uitspraak van de rechter analyseren', laat de wethouder weten.

Bemiddelaar kijkt mee

De VVE wil nog altijd vasthouden aan het ontheffingssysteem. Als een ondernemer dicht wil blijven op zondag moet daarvoor een ontheffing worden aangevraagd. De VVE keurt die aanvraag, maar de bemiddelaar die door de gemeente is aangesteld zal meekijken tijdens de beoordeling van die ontheffing.

'We roepen dan ook op om een ontheffing aan te vragen als je op zondag dicht wilt blijven', besluit Van Keulen.

