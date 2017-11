Damster blinden en slechtzienden balen: 'Dit moet gewoon zo snel mogelijk klaar zijn'

Sinds het treinstation van Appingedam zo'n twee jaar geleden verbouwd is, hebben blinden en slechtzienden moeite om fatsoenlijk de trap naar het perron op en af te gaan. 'Als je al veilig de trap afkomt, heb je beneden geen markering waar je verder moet', zegt Bert Peihak.

Hij voert het woord namens een aantal blinden en slechtzienden dat de situatie beu is. 'Wij zitten nu met een trap, waar geen leuning aan zit en waar verder ook geen markering is. De geleidenlijn op het perron leidt ons daar naartoe.'

Hellingbaan

Aan het eind van het perron is een hellingbaan voor rolstoelgebruikers, waar ze ook langs kunnen. 'Daar ligt ook een geleidenlijn, die ons naar de oversteek leidt. Dat is allemaal keurig. Maar tussen de trap en de hellingbaan mist een meter of vijf van de geleidentegels', zegt Peihak.

Volgens Peihak ligt het probleem bij ProRail. 'De gemeente is er druk mee bezig, die wil wel. De leuningen om bij de trap te plaatsen liggen zelfs al klaar. Maar de trap is van ProRail.'

'Ik hoop dat ProRail het toch een keer wil oplossen, of zegt dat de gemeente het wel mag doen. Dit moet gewoon zo snel mogelijk klaar zijn.'

Reactie ProRail

'We gaan er zeker op reageren, maar moeten eerst uitzoeken hoe de situatie precies is', laat een woordvoerder van ProRail weten.