Kim Polling heeft er een 'blauwe vriend' bij

'Zeg hallo tegen mijn nieuwe blauwe vriend!', zegt Kim Polling op haar Facebook-pagina. Ze doelt daarmee op het blauwe verband om haar rechtervoet.

De judoka uit Zevenhuizen heeft aan de Grand Prix in Den Haag, waarbij ze het afgelopen weekend goud pakte, een voetblessure overgehouden. Hierdoor kan ze begin december niet meedoen aan de Grand Slam van Tokyo.

Polling hoopt later in december wel mee te kunnen doen aan de World Masters in Sint Petersburg, een toernooi voor de beste zestien judoka's ter Wereld. Dat toernooi won ze in het verleden al drie keer (2013, 2015, 2016).