Bedrijventerreinen Eemsmond zijn overvol; gemeente heeft plannen voor zzp-huizen

De bedrijventerreinen in de gemeente Eemsmond zijn overvol. Zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven hebben daardoor nauwelijks ruimte om te groeien. Wethouder Harry Sienot (CDA) heeft daarom plannen voor speciale zzp-huizen.

Braakliggend

Tegenover werkvoorzieningsschap Ability aan de Nijverheidsweg in Uithuizen ligt een braakliggend terrein van zo'n twee voetbalvelden groot. 'Ooit stonden daar veertig huizen', zegt Sienot. Die woningen moesten tegen de vlakte om uitbreiding van het bedrijventerrein Uithuizen-Noord mogelijk te maken. Maar de financiële crisis gooide roet in het eten en sindsdien groeit er alleen gras.

Bestemmingsplan aanpassen

Nu de economie weer aantrekt, groeien sommige zzp'ers en kleine bedrijven uit hun jasje. Ze kunnen hun werkzaamheden niet meer vanuit huis verrichten en moeten daarom op zoek naar een locatie op een bedrijventerrein. Maar daar is geen plek. 'Daarom willen we het bestemmingsplan van het terrein tegenover Ability aanpassen, zodat er woningen gebouwd mogen worden met een bedrijfsruimte', zegt Sienot.

Drie belangstellenden

Volgens de wethouder zijn er drie ondernemers met concrete belangstelling. In totaal is er ruimte voor een stuk of tien woningen met een loods of schuur. Wie de geïnteresseerde ondernemers zijn, wil de gemeente niet kwijt.

'Daar wil je niet zitten'

Uit een rondgang langs verschillende ondernemers blijkt dat niet iedereen staat te springen om naar de Nijverheidsweg te verhuizen. 'Veel te ver uit het zicht. Daar wil je niet zitten', zegt Willem-Jan Lanting van het gelijknamige bouwbedrijf in Uithuizen.

De ondernemers zitten liever in het zicht aan de N363 of op het bedrijventerrein Edama. 'Ze willen allemaal een zichtlocatie, maar helaas kan dat niet', zegt wethouder Sienot. 'Het Edama-terrein zit ook niet volledig in het zicht. En langs de doorgaande weg is het vol.'

Schop in de grond

Toch heeft Sienot er vertrouwen in dat er genoeg animo is voor het project. Volgend jaar wil hij het nieuwe bestemmingsplan klaar hebben, zodat daarna de schop in de grond kan.