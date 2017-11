Deel dit artikel:











Bedje van de Sint is gespreid in Winsum (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord) (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Zijn bed is netjes opgemaakt, zijn reserve-tabbert hangt klaar en de cadeautjes liggen klaar. Het is duidelijk: dit is de slaapkamer van Sinterklaas. Als de Goedheiligman in Nederland is, logeert hij namelijk in Winsum.

Reinie Bos woont in het Groningse 'Sinterklaashuis'. 'Ja, hij slaapt hier', bevestigt ze. 'Ik zie hem af en toe. 's Morgens breng ik hem een kopje thee of koffie, maar hij heeft het heel druk.' De pieten logeren niet bij Bos. 'Nee, die slapen natuurlijk in het Pietenhuis', vertelt ze. Feestelijk Tygo uit Winsum is net naar de tandarts geweest en hij wil wel even in de slaapkamer van de Sint kijken. 'Dit ziet er wel leuk uit', vindt hij. 'Heel feestelijk met al die vlaggetjes.' Snel kijkt Tygo even in het grote boek van Sinterklaas, dat op een tafeltje ligt. Hij ziet zijn naam niet staan. Maar volgens Bos heeft Sinterklaas nog een uitstekend geheugen. 'De namen van alle kinderen hier kent hij uit zijn hoofd', stelt ze gerust. Lees ook: - 'Komische actie' redt Sinterklaasintocht in Beerta

