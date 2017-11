Deel dit artikel:











Minister Wiebes: 'Dit is Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties' (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil snel met bestuurders van gemeenten in Groningen afspraken maken over de gevolgen van de aardbevingen in die provincie. Dat zei hij tijdens zijn werkbezoek aan het bevingsgebied.

Hij bezoekt onder meer Huizinge, Appingedam en Loppersum. Hij zei daar dat hij over twee weken opnieuw naar Groningen komt en dat wat hem betreft alles nu in de 'snelkookpan' gaat.

'Kom met toekomstvisie' Hij wil met onder meer gemeenten, provincie en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders afkaarten wie wat gaat doen. Hij riep de Groningers ook op met een toekomstvisie te komen. 'De schadeafhandeling ligt stil en de versteviging van huizen gaat te langzaam. Groningen moet met een toekomstvisie komen, want wij gaan niet lukraak staal in woningen aanbrengen. Den Haag gaat niet bepalen wat in Groningen gaat gebeuren', aldus Wiebes.

'Nederlands overheidsfalen' Groningen kampt met aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning in de provincie. Door de bevingen raken gebouwen beschadigd en voelen mensen zich onveilig. 'Dit is een Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties, aldus Wiebes. Lees ook: - Dagblog Wiebes in Groningen: 'Geen schouder om op te huilen nodig'

