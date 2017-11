Groningse fotograaf wint prijs op National Geographic Fotowedstrijd

De Groningse fotograaf Kars Tuinder heeft een prijs gewonnen op de National Geographic Fotowedstrijd. Hij deed mee in de categorie 'mens' en won in die categorie de publieksprijs.

Het gaat om een foto van Afrikaanse kinderen, waarbij vooral de belichting opvalt.



De vakjury koos niet voor de foto van Tuinder, maar voor een foto van een schaduwbeeld van wielrenners, gemaakt door de Belg Patje Vandebroek.



De winnaar van de National Geographic Fotowedstrijd is Mascha van Lynden tot Oldenaller uit Klazienaveen. Zij won met haar foto van een ontpoppende vlinder.



De prijzen werden woensdagavond in Hotel Arena in Amsterdam uitgereikt. De foto van Van Lynden tot Oldenaller komt in het decembernummer van het tijdschrift te staan.