Opkomst verkiezingen Midden-Groningen valt tegen

Voorbereidingen voor de verkiezingsavond in Vlagtwedde (Foto: Gemeente Westerwolde)

De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in Midden-Groningen lijken niet te leven. Om 16.00 uur was er een opkomstpercentage 18,3 procent.

'Dat valt toch een beetje tegen', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Inwoners van de huidige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren kunnen nog 21.00 uur naar de stembus. Ze kiezen een nieuwe gemeenteraad voor de nieuwe gemeente, die op 1 januari 2018 ontstaat.

'We verwachten nog een kleine hausse tussen 17.00 en 21.00 uur. De meeste mensen komen dan thuis en brengen na het eten hun stem uit', aldus de woordvoerder.

Westerwolde beduidend hoger



De opkomst in Westerwolde was rond 16.00 uur beduidend hoger. Volgens burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde was er toen al een opkomstpercentage van zo'n 30 procent.

