Hanze benoemt lector om kindermishandeling aan te pakken

Dr. Esmah Lahlah is de nieuwe lector Integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanzehogeschool in Groningen. Haar belangrijkste taak wordt het doorbreken van het taboe rond kindermishandeling.

De Hanze werkt samen met onder andere de gemeente Groningen en zorginstellingen om kindermishandeling preventief aan te pakken. De gemeente Groningen en Veilig Thuis Groningen hebben deze week een publiekscampagne gelanceerd, waarin mensen er op wordt gewezen wat te doen bij signalen van kindermishandeling.

Banen combineren

Naast lector aan de Hanze blijft Lahlah ook werkzaam als universitair docent Victimologie en Ontwikkelingspsychologie bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University.

Ze is gepromoveerd op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

Afgelopen maandag zat Lahlah in Noord Vandaag om te vertellen over de publiekscampagne van de gemeente Groningen.

