Schroor: 'Geen activisme, maar weer in gesprek over bed-bad-broodopvang'

Wethouder Ton Schroor moet een activistische houding aannemen om op die manier sneller duidelijkheid te krijgen over de bed-bad-brood opvang in de stad. Dat vindt collegepartij PvdA in de gemeenteraad van Groningen.

Sebastiaan Ruddijs (PvdA) vraagt zich af wat er het afgelopen jaar met de houding van de wethouder is gebeurd. 'Een jaar geleden sloeg de wethouder het kabinet om de oren omdat ze een goede regeling voor Groningen moesten treffen. We zijn inmiddels een jaar verder, maar er is nog steeds geen regeling.'

Situatie in 2016

Schroor was een jaar geleden boos op politiek Den Haag omdat de bed-bad-brood regeling die toen van kracht was, van tafel werd geveegd. Dat betekende dat het Rijk stopte met de financiering van die opvang. Tot op de dag van vandaag betaalt Den Haag nog altijd geen geld daarvoor. Groningen heeft de opvang echter wel op de been gehouden en moet dus zelf de kosten ophoesten.

Bijna miljoen euro voor volgende kwartaal

In de BBB-opvang zitten uitgeprocedeerde asielzoekers. De stad houdt de opvang in leven omdat hij niet wil dat mensen onder een brug gaan slapen. Schroor vindt dat scenario inhumaan. Daarom betaalt de stad de opvang zelf.

Op dit moment moet de gemeenteraad weer een besluit nemen over een investering van 960 duizend euro. Dat bedrag is voor het eerste kwartaal van 2018.

Dit is niet de fase om activistisch te zijn. Ik ga het gesprek aan Ton Schroor - wethouder (D66)

Plannen nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet zet de deur op een kiertje als het gaat om de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Omdat er nu uitzicht is op een akkoord, weigert Schroor om de oproep tot een activistische houding op te volgen. 'We gaan weer in gesprek met elkaar. Wat daar uit komt weet ik niet. Er is nu een opening, dus is dit niet de fase om activistisch te zijn. Ik ga het gesprek aan om voor Groningen het beste eruit te halen. Als blijkt dat dat niet genoeg is, dán word ik weer activistisch.'

Groningen één van de locaties?

De plannen van het nieuwe kabinet zijn nog allerminst duidelijk. Wel is duidelijk dat er landelijk acht opvanglocaties in het land komen waar uitgeprocedeerde asielzoekers terecht kunnen. Die locaties worden ook financieel in de been gehouden door Den Haag. Of Groningen één van de acht locaties wordt is niet duidelijk.

'Stille diplomatie'

PvdA-fractievoorzitter Sebastiaan Ruddijs vindt dat de wethouder er bovenop moet zitten. 'Het lijkt alsof de wethouder heel passief kijkt wat er allemaal gebeurt.' Twijfelen aan de inzet van de wethouder doet Ruddijs echter nog niet. 'Ik ben afhankelijk van wat hij nu zegt. Binnenkort moet blijken of we vlakbij een regeling zijn door de stille diplomatie. Als we helemaal niks hebben, dan hebben we een nieuw debat.'

Lees ook:

- Stad is 'in de kern' tevreden over bed-bad-brood aanpak van nieuw kabinet

- Stad blijft bed-bad-brood in de benen houden

- Stad vraagt zes ton voor twee maanden bed-bad-brood

- Bed-bad-broodregeling is van tafel; wethouder Stad is boos