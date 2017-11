Aanrijding veroorzaakt kilometers file op A7

Acht kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Dat is de file die veroorzaakt is door een ongeluk op de A7, tussen Hoogezand en Groningen.

Bij de aanrijding lijken 4 of 5 auto's betrokken te zijn, laten 112-fotografen aan RTV Noord weten. De vertraging kan oplopen tot een half uur. Door de aanrijding is de linkerstrook in de richting van Stad naar Hoogezand tijdelijk afgesloten. Het is nog niet bekend tot hoe laat.

Ook over eventuele gewonden is geen informatie.