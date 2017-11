Weg weer vrij na ongeluk op A7 (update)

Op de A7 tussen Hoogezand en Groningen stond woensdag aan het begin van de avond acht kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Oorzaak was een ongeluk, waarbij volgens ooggetuigen minstens vier auto's bij betrokken waren.

Of daar gewonden bij zijn gevallen, is niet duidelijk. Rond 19.30 uur was de file weer opgelost, meldt de VID. Door de aanrijding was de linkerstrook vanaf Stad naar Hoogezand tijdelijk afgesloten. De vertraging liep op tot een half uur.