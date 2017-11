Politieagent Willem werd Willemijn.. en gaat nu met pensioen

Vroeger was ze Willem, nu is ze Willemijn. Na 43 jaar werken voor de politie gaat transgender Willemijn Ahlers met pensioen. Ze werkte op de afdeling bestuursondersteuning.

In Noord Vandaag vertelt ze hoe het was om als transgender bij de politie te werken. Sterker nog: ze was de tweede Nederlandse transgender in een uniform ooit. 'Ik wilde er eerst niet aan, de gedachte dat ik in het verkeerde lichaam was geboren. Maar ik kon geen weerstand bieden tegen het feit dat ik vrouwenkleding aantrok.'

Door een cursus persoonlijk leiderschap werd ze met zichzelf geconfronteerd: 'Wat hou ik nou eigenlijk verborgen voor mijzelf', vroeg ze zich af.

Worsteling

'Toen begon de worsteling. Het aanpassen aan mijn leven als man lukte niet meer. Je moet ook over je angst heen stappen, want je bent bang alles te verliezen. Je partner.. kinderen.. je werk.'

'In 2007 heb ik me gemeld bij het UMCG. Daar kwam de diagnose dat ik in het verkeerde lichaam was geboren. Toen besloot ik vrouw te worden.'

'Wat 'n verhoal'

Ze werkte toen al ruim dertig jaar bij de politie. Collega en chef Bart Kruizinga was de eerste met wie Ahlers haar verhaal destijds deelde. 'Ik weet het nog precies', zegt Kruizinga. 'We zaten bij mij thuis aan de keukentafel en het was heel ongemakkelijk. Wim vertelde dat hij vrouw wilde worden. Het enige dat ik kon zeggen was 'Wim, wat 'n verhoal.'

Humor

Het was dus even wennen. 'Eerst had ik het met Willem over hardlopen en dan opeens staat er een vrouw met vrouwenkleren voor je. Maar eigenlijk is het allemaal heel natuurlijk gegaan. En gelukkig heeft Willemijn veel humor', lacht Kruizinga.

'Most nait denken das't mie straks kan versieren hè', merkte een collega bijvoorbeeld eens op nadat Ahlers het nieuws aan haar collega's vertelde.

'Dapper'

Weliswaar in een andere functie keerde Ahlers na de transitie terug bij de politie. 'Ik heb daar veel bewondering voor, hoe krachtig zij daarmee om is gegaan, heel dapper', vertelt Kruizinga.

Trainingen in diversiteit

De afgelopen jaren gaf Ahlers samen met Anushka Uyleman trainingen op de politie-academie, over diversiteit. 'Willemijn is een erg betrokken collega en ze is erg open, waardoor studenten alles aan haar durfden te vragen', blikt Uyleman terug. 'En naast transgender is ze natuurlijk nog zoveel meer. Ze is getrouwd, oma van kleinkinderen...'

Willemijn heeft nooit negatieve reacties van collega's gehad. 'Ik denk dat dat komt omdat ik zelf accepteerde wie ik ben. Ik heb gewoon een oprecht verhaal verteld. En de organisatie is er goed mee omgegaan.'

'Heel gelukkig'

Willemijn sluit een mooie periode bij de politie af. Daarnaast was de angst voor het verliezen van haar partner en kinderen achteraf onterecht: ze is nog steeds gelukkig getrouwd met dezelfde vrouw en hun kinderen reageerden heel goed op de situatie. 'Ik ben écht heel gelukkig', lacht ze.

