Arjen Robben loopt blessure op in Brussel (Foto: nos.nl)

Arjen Robben is woensdagavond geblesseerd uitgevallen. Dat gebeurde in de uitwedstrijd van zijn club Bayern München tegen Anderlecht in de Champions League.

Robben ging aan het begin van de tweede helft, na een sliding van een van de spelers van Anderlecht, naar de grond. De voormalig international van Oranje greep direct naar zijn linkerhamstring en maakte naar de kant het gebaar dat hij gewisseld moest worden. Robben, die de aanvoerdersband droeg in Brussel, werd vervangen door Javi Martínez.