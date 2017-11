Ook alle collegepartijen in stad willen onderzoek naar mislukt aardwarmteproject

Vrijwel de hele gemeenteraad van Groningen staat achter een onderzoek naar het mislukte aardwarmteproject. Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering op het Stadhuis.

Eerder was al duidelijk dat een groot deel van de oppositie en collegepartij PvdA onderzoek wilden. De andere collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks sluiten daar nu bij aan.

Onvoldoende kennis en risicobesef

Begin deze maand trok wethouder Mattias Gijsbertsen de stekker uit het project, omdat het Staatstoezicht op de Mijnen stevige twijfels heeft over de veiligheid. Ook heeft de toezichthouder kritiek op uitvoeringsorganisatie Warmtestad. Die zou onvoldoende kennis en risicobesef hebben.

Onderzoek nodig

De VVD wil weten wat het perspectief is voor aardwarmte, maar zegt dat dat niet kan zonder te spreken over de rol van uitvoeringsorganisatie Warmtestad en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

GroenLinks steunt ook een onderzoek naar het project van haar eigen wethouder Mattias Gijsbertsen.

D66 spreekt de hoop uit dat college en raad weer samen kunnen werken aan nieuwe duurzaamheidsplannen. 'Maar ik begrijp dat er eerst duidelijkheid moet komen, zegt raadslid Wieke Paulusma.

Nog meer vragen

Ook onder de oppositie is er grote behoefte aan onderzoek. CDA: 'Wat klopt er nou inhoudelijk van die kritiek en wat had er anders gemoeten als die kritiek klopt,' vraagt Herman Pieter Ubbens.

SP-raadslid Wim Koks: 'Heeft het college juiste beslissingen genomen en heeft de raad de juiste afwegingen gemaakt.'

Ook de Stadspartij en 100 % Groningen willen antwoorden. Marjet Woldhuis van 100 % Groningen: 'Onafhankelijk onderzoek is wel het minste wat we kunnen doen na dit miljoenenverlies.' .

ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman wil een onderzoek, omdat de partij zich afvraagt 'hoe een project dat in control leek toch zo uit controle is gelopen'.

Nu al antwoord

Wethouder Mattias Gijsbertsen probeerde de raad alvast uit te leggen hoe dit kon gebeuren. Volgens hem komt het doordat de stad voorop liep met het aardwarmteproject.

Bij de start boorden alleen tuinders nog voor eigen gebruik naar warmte in de diepe ondergrond. De laatste jaren is dat veranderd en wordt aardwarmte gezien als belangrijkste pijler in de energietransitie, met meer regels en meer kennis tot gevolg.

'Het is mooi om koploper te zijn, maar met de kennis van nu hadden we meer oog kunnen hebben voor landelijke ontwikkelingen', zei Gijsbertsen.

Niet nodig

Twee oppositiepartijen hoeven geen onderzoek. Volgens raadslid Robbert Lammers van Student en Stad is nu al wel duidelijk dat 'we eerst alle onderzoeken hadden moeten afronden voordat we investeerden.' Ook de Partij voor de Dieren hoeft geen onderzoek. De partij wil liever vooruit kijken.

Hoe nu verder?

De PvdA uitte nog zorgen over de gevolgen voor de Stadjers die van aardwarmte gebruik zouden maken. Volgens de wethouder kunnen de contracten gewoon worden nagekomen. Bewoners en onderwijsinstellingen RUG en Hanzehogeschool krijgen straks eerst warmte uit een tijdelijke warmteopwekinstallatie.

Uiteindelijk moet er een blijvend alternatief gevonden worden. Dit kan biomassa zijn, maar Gijsbertsen wil ook andere bronnen onderzoeken. De VVD is overigens nog niet overtuigd dat Warmtestad genoeg kwaliteit in huis heeft om dit vervolgtraject uit te voeren. Dit is voor de liberalen een nog te beantwoorden vraag.

Lagere energierekening?

De SP wilde nog weten of gebruikers straks wel een lagere energierekening krijgen, zoals ook bij aardwarmte was gepland. Dat blijft de bedoeling, aldus de wethouder.

Volgende week praat de raad verder over het stilgelegde project. De vorm waarin het onderzoek wordt gegoten is nog volstrekt onduidelijk.

