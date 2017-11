Slooteigenaren opgepast: Noorderzijlvest is begonnen met schouw

Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de jaarlijkse schouw van sloten. Tijdens de schouw bekijken medewerkers van het schap of de eigenaren hun sloot hebben vrijgemaakt van riet en andere begroeiing.

Jan Been

Elk jaar vóór 1 november moeten de eigenaren van zogeheten schouwsloten hun sloot hebben schoongemaakt. In het gebied van Noorderzijlvest gaat het om honderden kilometers sloot. Ze moeten schoongemaakt worden om de doorstroming van water te verbeteren.

Controle per tablet

Controleurs van het waterschap gaan lopend door de landerijen om de sloten te beoordelen. Op de tablet die ze bij zich hebben staan kaarten waarop alle schouwsloten te zien zijn. Op diezelfde tablet kunnen ze aanklikken welke sloten nog niet schoongemaakt zijn en wat er precies aan mankeert.

De tablet stuurt de gegevens door naar het hoofdkantoor in Groningen, waar ze worden verwerkt. De eigenaar van de sloot krijgt automatisch bericht dat hij binnen veertien dagen zijn sloot moet schoonmaken.

Doorstroming

Sietsko Elzes is controleur van de sloten. Hij legt uit dat niet alle sloten rietvrij hoeven te worden gemaakt. 'Schouwsloten zijn de doorgaans de wat grotere sloten. Daar moet veel water doorheen kunnen om te worden afgevoerd naar de hoofdwaterwegen. Als de schouwsloten verstopt zijn met riet en andere begroeiing, komt de doorstroming in gevaar en blijven de aanliggende landerijen te nat. Dat willen we voorkomen.'

Nog niet alles klopt

Woensdag is Elzes samen met zijn collega Meindert-Lieuwe Jansma in de omgeving van Pieterburen aan het werk. Tevreden stellen ze vast dat de meeste slooteigenaren hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Hier en daar is het nog niet zoals het hoort te zijn. 'Overtredingen' worden op de tablet geregistreerd.

'Op kosten van de eigenaar'

Elzes: 'Eigenlijk moet het vóór 1 november klaar zijn. De meeste slooteigenaren hebben dat ook ruim op tijd geregeld. De mensen die hun sloot nog niet hebben schoongemaakt krijgen veertien dagen respijt. Daarna komen we weer langs. Als de sloot dan nog niet schoon is dan doen wij het op kosten van de eigenaar.'