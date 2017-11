Deel dit artikel:











Gemeentebelangen wint verkiezingen in Westerwolde (Foto: RTV Noord)

Gemeentebelangen Westerwolde heeft woensdag de gemeenteraadsverkiezingen in Westerwolde gewonnen. De partij behaalt in de voorlopige uitslag zes zetels in de nieuwe fusiegemeente.

De PvdA volgt op plaats twee met vijf zetels. Het CDA wordt de derde partij in de fusiegemeente, met drie zetels. De VVD en GroenLinks behalen elk twee zetels. De Partij voor de Dieren haalt één zetel. De opkomst van de verkiezingen bedroeg 44 procent . Spannende strijd De stemming draaide aanvankelijk uit op een nek-aan-nekrace tussen Gemeentebelangen en de PvdA. Bij de eerste prognose bedroeg het verschil zelfs maar twee stemmen in het voordeel van laatstgenoemde partij. Het venijn zat hem echter in de staart. Gemeentebelangen scoorde goed in belangrijke plaatsen als Vlagtwedde en Sellingen, waar de opkomst bovendien hoog was. Daarmee stak de partij in extremis de PvdA de loef af.

