Gemeentebelangen Midden-Groningen nog op kop; PvdA tweede (Foto: Beppie van der Sluis / RTV Noord)

Gemeentebelangen Midden-Groningen gaat in de voorlopige uitslag na 22 van de 33 stembureaus nog steeds op kop bij de verkiezingen in Midden-Groningen. De partij heeft tot nu toe 1.588 stemmen gehaald. De PvdA is tweede met 1.367 stemmen.

Daarmee heeft de PvdA welgeteld één stem meer dan de VVD, die dus 1.366 stemmen heeft. De vierde partij is de SP met 1.332 stemmen, gevolgd door de ChristenUnie met 1.237 stemmen. De opkomst is 34,88%.