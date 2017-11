'De wederopstanding van de PvdA is in Westerwolde begonnen'

Giny Luth was woensdagavond de stralende lijsttrekker van Gemeentebelangen Westerwolde. De overwinning van haar partij was zwaarbevochten, maar daarom niet minder welkom.

'Het was zo ongelooflijk spannend! Echt zeldzaam, maar het is gelukt.'

College met PvdA?

Met zes zetels is Gemeentebelangen de grootste partij van de nieuwe fusiegemeente. In theorie zou Luth samen met de PvdA van lijsttrekker Wietze Potze - vijf zetels - het college kunnen vormen. Die vraag komt voor Luth echter nog iets te vroeg.

'Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. We zitten nog in de roes van de overwinning. Daar moeten we in alle rust over nadenken. Ik blijf vanavond maar gewoon lachen.'



Wederopstanding PvdA

Ook PvdA-lijsttrekker Wietze Potze straalde van oor tot oor na het zien van de einduitslag. 'We waren heel lang de grootste vanavond. Op het laatst ging het toch mis, maar we zijn heel blij dat we vijf zetels hebben gehaald voor de nieuwe gemeenteraad. We rekenden op drie á vier zetels. Dat die vijfde er nog bij kwam is ongelofelijk.'

Na de desastreuse landelijke verkiezingen van afgelopen maart spreekt Potze van een memorabele avond voor zijn partij. 'De wederopstanding van de PvdA is begonnen is Westerwolde.'



De verkiezing in Westerwolde werd op de voet gevolgd door PvdA-partijleider Lodewijk Asscher. Hij feliciteerde zijn partijgenoten via Twitter.



De definitieve verkiezingsuitslag volgt overigens aanstaande vrijdag.

