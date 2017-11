Deel dit artikel:











PvdA wint verkiezingen in Midden-Groningen; Gemeentebelangen tweede (Foto: RTV Noord)

De PvdA heeft de verkiezingen in Midden-Groningen gewonnen en komt met vijf zetels in de raad van de nieuwe fusiegemeente. Gemeentebelangen en de SP verdienden beiden eveneens vijf zetels, als tweede en derde partij in de raad.

De VVD, ChristenUnie en het CDA volgen met elk vier zetels. GroenLinks en D66 haalden respectievelijk drie en twee zetels. Leefbaar Midden-Groningen haalde één zetel. Rood Gewoon en de Seniorenpartij hebben niet genoeg stemmen gehaald om een zetel te bemachtigen in de gemeenteraad.

Opkomst Het opkomstpercentage van e verkiezingen bedroeg 35,1 procent. Dat is bijna tien procent lager dan bij de verkiezingen in Westerwolde. Van de 49.072 kiesgerechtigden in Midden-Groningen brachten 17.155 inwoners hun stem uit. Er waren 25 blanco stemmen en 46 mensen stemden ongeldig. Gemeentebelangen voorop in prognoses Bij de eerste twee prognoses, na elf en later 22 uitslagen van stembureaus, kwam Gemeentebelangen Midden-Groningen op kop te staan en stond de PvdA op een gedeelde tweede plek met de VVD. Dit kantelde pas bij de einduitslag. De PvdA vergaarde uiteindelijk 2.635 stemmen, Gemeentebelangen 2.546 en de SP 2.279. Bekijk hieronder de verkiezingsuitslag Lees ook: - Gemeentebelangen Midden-Groningen nog op kop; PvdA tweede

- Gemeentebelangen Midden-Groningen aan kop in eerste prognose

- Liveblog Midden-Groningen: PvdA wint; Gemeentebelangen tweede

- Gemeentebelangen wint verkiezingen in Westerwolde