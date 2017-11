Deel dit artikel:











PvdA wint verkiezingen in Midden-Groningen; gemeentebelangen tweede (Foto: RTV Noord)

De PvdA heeft met de verkiezingen in Midden-Groningen 2.635 stemmen behaald en komt met vijf zetels in de raad. Gemeentebelangen werd tweede met 2.546 stemmen. Derde werd de SP met 2.279 stemmen. Het opkomstpercentage is 35,10%