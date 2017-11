PvdA Midden-Groningen: 'Dit is echt verbazingwekkend'

'Het is echt verbazingwekkend, hier had ik niet op gerekend. Maar we zijn er heel erg blij mee!' Tea van der Veen (PvdA) is verrast dat haar partij de verkiezingen in Midden-Groningen heeft gewonnen.

'We hebben echt een super team gehad de afgelopen maanden', zegt Van der Veen. 'Het lijkt erop alsof we nu aan het terugkomen zijn, en dat is super mooi. Morgen gaan we met elkaar om tafel om te kijken hoe we het verder aan gaan pakken.'

Blij

Martine Feenstra (SP): 'We hebben een verrassende uitslag. Zeker met deze opkomst ben ik een ontzettend blij mens. De PvdA is nu aan zet, we gaan zien hoe het gaat. Ik heb in ieder geval een topteam en ik ben heel blij.'

Fantastisch

Hans Haze (Gemeentebelangen Midden-Groningen): 'Dit is echt fantastisch. We zijn net niet de grootste, dat scheelt maar heel weinig. Maar met vijf zetels als in principe nieuwe partij, mag je nooit ontevreden zijn.'

'De PvdA is nu aan het roer. We worden vast uitgenodigd voor een gesprek', vervolgt Haze. 'Dan gaan we kijken hoe we verder gaan. Het is heel spannend, het ligt allemaal heel erg dicht bij elkaar. Eigenlijk is er niet een echte winnaar, maar ik feliciteer wel de PvdA met hun overwinning.'

