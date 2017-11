Omwonenden Holland Casino mogen vrijdag terug naar huis

De omwonenden van het afgebrande Holland Casino in Groningen die tijdens de sloopwerkzaamheden elders logeerden, mogen vrijdag terug naar huis. 'De gevaarlijke fase van de sloop is dan afgerond, er is geen gevaar meer voor instorting', zegt woordvoerder Lukas Burgering van het casino.

Het gaat om ongeveer twintig mensen, die nu kunnen terugkeren naar hun huis.

'Week voor op schema'

De sloop van het gebouw is nog lang niet voltooid, maar de werkzaamheden die nog volgen leveren geen gevaar op voor de panden er omheen. 'Dit is echt een grote klus. We liggen nu ongeveer een week voor op schema', vertelt Henry Steenhuis, directeur van sloopbedrijf Steenhuis. Ze doen de klus samen met de firma Reer uit Winschoten.

Busbaan gaat weer open

Vrijdagmiddag vanaf 12:00 uur gaat ook de busbaan over het Gedempte Kattendiep weer open. Sinds de brand op zondag 27 augustus was de weg voor het casino afgesloten.

Het Holland Casino zoekt nog naar een locatie in Stad waar het opnieuw een filiaal kan openen. 'We zijn er druk mee bezig', vertelt Burgering. 'We bekijken een aantal opties. We nemen de tijd om dat goed uit te zoeken.'

