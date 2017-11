'Er is één manier om ermee om te gaan en dat is zeggen: wij gaan het fiksen'

Minister Eric Wiebes heeft tijdens zijn bezoek aan onze provincie woensdag laten zien dat het hem menens is om de problemen rond de gaswinning op te lossen, zegt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

'Er is maar één manier om ermee om te gaan en dat is tegen elkaar zeggen: wij gaan het fiksen. Als dat de uitstraling is, dan gaat het ook lukken', stelt Alders. 'Als je alleen maar zegt: 'We staan al met 3-0 achter', dan wordt het net als Ajax tegen NAC 8-0. Want dan héb je het al verloren. En dat kan niet de intentie zijn.'

Op 6 december nieuw bezoek

'Hij komt hier op 6 december weer, er ligt een strak tijdschema. Als een minister zegt: 'Dit moet een snelkookpan worden', weet je dat het alle hens aan dek is.'

Wiebes kwam niet met concrete toezeggingen. 'De minister was zo verstandig om geen concrete toezeggingen te doen', zegt Alders. 'Hij heeft heel nadrukkelijk uitgestraald dat hij wilde weten wat hier speelt en naar de overheden toe dat we hier schouder aan schouder staan.'

'Wie doet wat'

Tijdens Wiebes bezoek begin volgende maand moet volgens Alders een strak plan gemaakt worden. 'Dan moeten we in de agenda invullen wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Lukt dat, dan is er een heleboel beweging in gang gezet. De minister heeft duidelijk gemaakt dat hij dat wil en er ook zelf verantwoordelijkheid voor wil nemen. Maar hij heeft de provincie en de gemeenten ook nodig.'

'Niet ten koste van de Groningers'

'Ik heb tegen Wiebes gezegd: 'Wat er ook gebeurt, wat me ook met elkaar bespreken: dat gaat niet ten koste van de mensen die het betreft: de Groningers'.'

