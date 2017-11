Gratis wifi-netwerk Draadloos Groningen nieuw leven ingeblazen

Draadloos Groningen in de binnenstad van Groningen kent een geschiedenis van vallen en opstaan. Het bedrijf Mediacaster in Groningen werkt nu aan een ambitieus plan.

Mediacaster wil het gratis wifi-netwerk uitbouwen en er nieuwe toepassingen voor bedenken. Files voorspellen en verkeersdrukte vaststellen bijvoorbeeld, of ruzies en incidenten registreren.

Door Loek Mulder

Wat is Draadloos Groningen?

'Het is een mobiel wifi-netwerk binnen de diepenring van Groningen en op het universiteitsterrein Zernike. Vooral studenten maken er gebruik van om te internetten, te mailen of hun Facebook te checken. Ook toeristen gaan er op online. Draadloos Groningen leidt een wat slapend bestaan. De doorsnee binnenstadbezoeker heeft van het bestaan nauwelijks weet.

Hoe zat het ook alweer met Draadloos Groningen?

Het is een openbaar wifi-netwerk dat in 2007 is opgezet door de gemeente Groningen, de RUG en de Hanzehogeschool om iedereen in de binnenstad en ook andere wijken gratis mobiel internet te bieden. Ook zouden allerlei toepassingen voor het netwerk worden bedacht. Drie jaar later werd de stekker eruit getrokken. Het Amerikaanse investeringsbedrijf Unwired dat de wifi-zenders en andere apparatuur zou plaatsen, leverde een wanprestatie. In plaats van de afgesproken dekking van vijftig procent van de bebouwde kom, was maar drie procent van Groningen voorzien van een wifi-netwerk.

In 2013 volgde een herstart. De gemeente, de RUG en de Hanzehogeschool vonden dat het bedrijfsleven met het netwerk aan de slag moest. Dat leverde een netwerk op de Zernike Campus en een deel van de binnenstad op. Het contract met het bedrijf dat het wifi-netwerk bouwde, liep eind vorig jaar af. Draadloos Groningen benaderde daarop het Groningse bedrijf Mediacaster dat het netwerk overnam. Mediacaster wordt betaald voor het opzetten en handhaven van het netwerk.

Wat zijn de plannen van Mediacaster met Draadloos Groningen?

'Er is een paar jaar lang weinig aan gebeurd', zegt directeur Michel Suurmeijer van Mediacaster. 'We gaan apparatuur vernieuwen en de dekking uitbreiden naar andere delen van de stad.' Suurmeijer zegt: 'Internet voor studenten en toeristen is leuk, maar te beperkt. We willen allerlei extra diensten ontwikkelen voor het netwerk, zodat we er veel meer mee kunnen.'

Zoals?

Door het aantal passerende telefoons te registreren kunnen wifi-punten verkeersanalyses maken en files voorspellen. Daar hebben de gemeente en de politie veel aan. Ook het in goede banen leiden van grote menigten, het zogeheten crowdmanagement, kan volgens Suurmeijer via het Draadloos Groningen-netwerk. Of zoiets als een parkeerplekje vinden.

Mediacaster wil de wifi-zenders voorzien van slimme sensoren die bijvoorbeeld ruzies registreren en doorgeven aan hulpverleningsdiensten. Het idee voor slimme prullenbakken waar Mediacaster onlangs een snel-internetprijs van de Economic Board Groningen mee won, kan eveneens gebruik maken van het wifi-netwerk.

Wie heeft baat bij de plannen van Mediacaster?

Meer inwoners en bezoekers van de stad kunnen (gratis) internetten. Ook de gemeente, de politie en andere hulpdiensten kunnen er gebruik van maken. Mediacaster wil het netwerk bovendien openstellen voor bedrijven en startups die nieuwe toepassingen willen ontwikkelen.

Waarom zou je met al die goedkope mobiele data-abonnementen en wifi-hotspots van telecombedrijven als KPN en Ziggo nog gebruik maken van een wifi-netwerk, ook al is dat gratis?

Suurmeijer: 'Veel mensen gebruiken liever wifi. Het is gratis en het is snel, sneller dan 3G of 4G. En niet iedereen heeft een uitgebreide mobiele databundel. Zie het als een extra service. Voor studenten, scholieren, toeristen en Groningers zelf. Ook voor buitenlandse studenten die geen sim-kaart hebben, is het enorm handig.'

Hoeveel mensen maken nu gebruik van Draadloos Groningen?

Overdag zijn honderden mensen tegelijk online. Niet iedereen is actief. Een telefoon in de broekzak kan ook verbinding maken met Draadloos Groningen. Dagelijks ziet Mediacaster in haar statistieken honderdduizenden loopbewegingen van mensen die de draadloze zone betreden of in en uit een gebouw lopen in de binnenstad en Zernike.