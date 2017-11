Waar komen de nieuwe raadsleden vandaan?

De nieuwe gemeenteraden van Midden-Groningen en Westerwolde zijn gekozen. Maar uit welke 'oude' gemeenten komen de nieuwe raadsleden eigenlijk?

Om het vast te verklappen: het is niet echt evenredig verdeeld.

Vijftien van de negentien uit Vlagtwedde

In de nieuwe gemeente Westerwolde komen vijftien van de negentien raadsleden uit plaatsen in het oude Vlagtwedde. Alle raadsleden van de grootste partij, Gemeentebelangen Westerwolde, komen uit die grootste fusiepartner.

Ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren leveren alleen Vlagtwedder raadsleden. De PvdA (twee), het CDA (één) en de VVD (één) zijn de enige partijen met een Bellingwedder achterban in de nieuwe gemeenteraad.

'Geen onderscheid meer'

Lijsttrekker Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde) ziet het probleem er niet van in dat er alleen Vlagtwedders namens haar partij in de gemeenteraad lijken te komen. 'Wat mij betreft is er geen onderscheid meer tussen de twee oude gemeenten. We zijn straks één prachtige gemeente: Westerwolde.'

Hoogezand-Sappemeer hofleverancier

In de nieuwe gemeente Midden-Groningen liggen de verhoudingen iets anders. Daar is de oude gemeente Hoogezand-Sappemeer wel hofleverancier, met zestien van de 33 zetels. Maar ook Slochteren levert een substantiële bijdrage, met elf zetels.

De oude gemeente Menterwolde is het slechtst vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad: zes raadsleden geleverd door vijf partijen moeten vanaf 1 januari hard knokken om het Menterwolder geluid in de Midden-Groningse raad te laten horen.

Definitieve uitslagen

Op dit moment zijn de definitieve uitslagen nog niet bekend. Er kunnen dus nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Vrijdagmorgen wordt daarover meer duidelijk.

