Rondje Groningen: Genieten van de herfstzon

Elke dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Ontevredenheid over de uitspraken van Wiebes, een fietsencafé voor kampioenen en meer.

1) Heel Groningen op de schop

We vermoeden dat meer mensen dit idee delen.

2) Nog even over de Zwarte Pieten-discussie

AD-columniste Nynke de Jong is boos dat de discussie over Zwarte Pieten geframed lijkt te worden als een zaak tussen Randstad en het platteland. Ze moet er niks van hebben. Jenny, de organisator van het pro-Pietkamp in Dokkum, spreekt niet namens alle Friezen. En mijn buurman in Utrecht moet niks van roetveegpieten hebben. Nuance, dat is het woord.

3) Ontevredenheid over uitspraken Wiebes

Annemarie Heite is niet overtuigd van de uitspraken die minister Eric Wiebes woensdag in Groningen deed. Samen met andere Twitteraars vindt ze dat Wiebes de problemen aan Groningen teruggeeft. Of zoals VanGraanNaarBanaan het zegt: de visie van Groningen is er allang, ze wordt alleen niet geaccepteerd.

4) Een Merkeltje doen

Willem Wansink valt op dat Eric Wiebes' uitspraak 'Wij gaan het fiksen' wel wat doet denken aan een zeker Duits politiek statement over het opvangen van vluchtelingen.

5) Baksteen? Dat kennen we hier niet

En dan nog even over de toekomstbestendigheid van de baksteen, waar Wiebes gisteren over in gesprek ging in Groningen.

6) Niet een beetje veel saus?

Deze foto van het Amsterdams Broodjeshuis in Groningen is bedoeld als reclame. Oordeel zelf of de foto op jou ook zo overkomt...

7) Kort genieten van de herfstzon

Wie de goud-oranje herfstzon wil meepakken, moet snel zijn: hij is vaak zo weer verdwenen. Marjolein en redacteur Bart maakten deze foto's twee minuten los van elkaar. Om 8.53 uur verdween de zon weer.

En het lukte Niels in de loop van de middag.



8) Kentucky Fried Crap

Jos wijst er haarfijn op dat het een rotzooi is in de buurt van de KFC bij het Sontplein in Stad.

9) Kampioen wilskracht in fietscafé

Olympisch kampioen, wereldkampioen, twee etappezeges en twee keer op het podium in de Tour de France, Hennie Kuiper. Op deze druiligere dag bezocht hij fietscafé Spaak in de stad. En daar zijn ze trots op.



10) Groningen de evolutie van Friesland?

Hmm, interessante gedachte



11) Amerikaanse praktijken op de A7

De Amerikanen staan uren in de file op weg naar huis voor Thanksgiving, ziet er spectaculair uit. Maar soms voelt het ook zo op de A7 voor Martin.



12) Eerlijke mensen bestaan

Iemand die een fietslicht vernielde, liet geld achter om het te repareren.

