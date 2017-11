Deel dit artikel:











'Het lijkt wel heel ordinair als je straks helemaal op de parkeerplaats gaat roken' (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het voorplein van sportcentrum Kardinge in de stad is vanaf nu rookvrij. Op de grond, ruim voor het toegangshek, is donderdag de tekst 'rookvrije zone' geschilderd.

Het rookvrij maken van Kardinge past in de ambitie van de gemeente Groningen om de eerste rookvrije stad van Nederland te worden. Boze moeders Marijke Gelling, directeur van sportcentrum Kardinge: 'We willen een rookvrije generatie realiseren. Hier komen veel mensen met kleine kinderen voor zwemles en die moesten door een haag van rook. Bovendien zijn wij een sportcentrum en sporten en roken horen niet bij elkaar.' Volgens Gelling reageren vooral de leerlingen van het naastgelegen Alfa-college positief. 'Maar er zijn ook mensen die anders reageren. Sommige moeders die hier met hun kinderen komen, kunnen heel boos reageren.' Ordinair Voorzitter Jacob van Gelder van ijshockeyclub GIJS die speelt in Kardinge, is ook blij met het rookverbod. 'Bij de leden van onze club is het aantal rokers al gehalveerd. Maar de helft van onze supporters gaat toch nog naar buiten om een sigaret op te steken. Handhaven zal eerst wel moeilijk zijn, vooral als het straks gaat sneeuwen en hagelen. Maar het lijkt wel heel ordinair als je het er dan helemaal voor over hebt om naar de parkeerplaats te lopen om te gaan roken', besluit Van Gelder. Lees ook: - PvdA en GroenLinks: 'Stop met roken op Stadhuis-bordes', VVD is tegen

