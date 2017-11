Onderzoek naar mogelijk onveilige betonvloer nieuwe school Uithuizen

De nieuwe school in Uithuizen is bijna klaar, alleen nu blijkt dat het type betonvloer hetzelfde is als bij de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. De gemeente Eemsmond wil daarom eerst een technisch onderzoek om te kijken of de vloer veilig is.

Nadat de parkeergarage in Eindhoven in mei instortte, zijn er in Nederland veel bouwwerken gecontroleerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg alle gemeenten om te checken of alle recent gebouwde panden veilig zijn.

Fout in de constructie

Een aantal onderzoeken heeft uitgewezen dat de school in Uithuizen hetzelfde type vloer heeft als de parkeergarage in Eindhoven, een zogeheten bollenplaatvloer. De instorting daarvan kwam door een fout in de constructie.

'Op dit moment niet vrijgegeven'

Of dat ook zo is in Uithuizen wil wethouder Harald Bouman nu onderzocht hebben: 'De school wordt op dit moment niet vrijgegeven. Op een aantal punten wil de constructeur verder onderzoeken of de vloer veilig is.'

'Er is voor zover bekend geen aanleiding om aan te nemen dat er direct instortingsgevaar is', zegt Bouman. 'We willen zeker weten dat het veilig is. We weten niet wanneer de onderzoeken klaar zijn en de scholen kunnen verhuizen.'

Aardbevingsbestendig

Na de kerstvakantie zou het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden door de drie scholen: de katholieke De Schelp, openbare basisschool Brunwerd en de christelijke Koning Willem-Alexanderschool. De huidige schoolgebouwen zijn niet aardbevingsbestendig en dat zou het nieuwe gebouw wel moeten zijn.

