Lopend Vuur: Ik wil graag in een vuurwerkvrije zone wonen

Er komen in onze provincie nauwelijks vuurwerkvrije zones bij tijdens de komende jaarwisseling.

In Vuurwerkvrije zones mag tijdens Oud en Nieuw geen vuurwerk afgestoken worden. Ideaal voor mensen die bang zijn voor vuurwerk of voor dieren.

In de stad Groningen is het uitgaansgebied komende jaarwisseling vuurwerkvrij. Ook de gemeente Eemsmond kende afgelopen jaar bijvoorbeeld een proef met vuurwerkvrije gebieden. In andere gemeenten in onze provincie zijn die zones er voor zover bekend niet.

