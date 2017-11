'Eén huisartsenpost in Groningen is voldoende'

Het UMCG wil een eigen huisarts op de spoedeisende hulp. 'Niet nodig', vinden de Huisartsenkring Groningen en de Doktersdienst Groningen.

Na een jarenlange discussie werden het Martini Ziekenhuis, Doktersdienst Groningen, Menzis en de Huisartsenkring Groningen het eens. De nieuwe Huisartsenpost komt bij het Martini Ziekenhuis.

Bereikbaarheid

De Huisartsenpost is voor patiënten die in de avond, nacht of in het weekend met spoed een huisarts nodig hebben. Tot nu toe zat deze post aan het Damsterdiep. Die gaat nu dicht.

'Het Martini Ziekenhuis is gekozen vanwege de bereikbaarheid, ook voor mensen buiten de stad, en omdat het een algemeen ziekenhuis is. Het UMCG is er vooral voor de complexe en specialistische zorg', vertelt directeur Ine Scholten van de Doktersdienst Groningen.

'Bovendien is één huisartsenpost in een stad als Groningen voldoende', vindt voorzitter Paul Rademaker van Huisartsenkring Groningen. 'De fysieke afstand is nog geen 2,5 kilometer van het UMCG. Dat is prima te doen.'

Bovendien, vult Scholten aan, komen de meeste mensen met de auto naar de Huisartsenpost. 'Er is speciaal voor de nieuwe post een parkeerplaats aangelegd. Je parkeert daar voor de deur.'

Niet wegsturen

Het UMCG vindt echter dat er ook een huisarts op de spoedeisende hulp bij hen moet zitten. 'Wij krijgen veel mensen binnen die zichzelf naar ons verwijzen. Die willen we niet wegsturen, maar ook gewoon hulp geven', vertelt manager Spoedeisende Hulp Johan van der Meer.

Daar zit wel een risico aan. Wanneer iemand naar de spoedeisende hulp komt, zit daar een eigen risico aan van 385 euro. Bij huisartsenzorg is dat eigen risico er niet. 'Momenteel behandelen wij mensen die eigenlijk huisartsenzorg nodig hebben ook op de spoedeisende hulp en rekenen we dat eigen risico niet. Maar dat is een tijdelijke oplossing, er moet gewoon een huisarts komen voor deze vorm van hulp', aldus het UMCG.

7000 mensen

De Doktersdienst en de Huisartsenkring Groningen claimen dat het om zo'n 75 mensen gaat die onnodig bij het UMCG worden behandeld. 'Dan kan het niet uit om daarvoor ook een huisarts in het UMCG neer te zetten', vindt Rademaker.

Het UMCG komt met hele andere cijfers en zegt dat het jaarlijks om zo'n 7000 mensen gaat die zichzelf doorverwijzen. Daarvan komen ongeveer 4500 mensen 's avonds en in het weekend, op tijden dat de huisartsenpost open is.

'Daarvan verwijzen we een klein deel wel naar de huisartsenpost, maar lang niet allemaal. Sommigen willen ook niet naar de Doktersdienst als ze al in het UMCG gaan. En soms verwijzen we niet door omdat we dat niet klantvriendelijk vinden. Ook al zou dat eigenlijk wel moeten', zegt Van der Meer.

Zelfverwijzers

Om te onderzoeken hoe groot het probleem van deze 'zelfverwijzers' daadwerkelijk is, hebben de Doktersdienst en de Huisartsenkring aangeboden een maand lang een huisarts bij het UMCG te laten werken. Daar is het UMCG niet op ingegaan. 'Wij vinden een maand veel te kort om een goed beeld te krijgen. Dat zou men minimaal een jaar lang moeten bijhouden', aldus Van der Meer.

Het UMCG stelt binnenkort vacatures open voor huisartsen op de spoedeisende hulp.

Lees ook:

- Huisartsenpost van Doktersdienst Groningen verhuist eind volgend jaar naar Martini Ziekenhuis

- Apotheek huisartsenpost Martini Ziekenhuis nu ook 's nachts open

- Verontwaardigde reacties op nieuw pand Doktersdienst