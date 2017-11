Circus Renz is boos op de gemeente Groningen: 'De tijd dringt' (update)

Circus Renz Berlin is boos op de gemeente Groningen. Vanaf 22 december zou het twee weken lang de tenten opslaan op het Suikerunieterrein, maar dat is volgens het circus geen optie.

'Diepe kuilen, brokstukken en ander puin maken het terrein compleet ongeschikt', zegt woordvoerder Jan Hoekstra van het circus. 'Het is een grote bouwput.'

Circus wil naar de Drafbaan

Circus Renz heeft de gemeente voorgesteld om dan maar naar de Drafbaan in het Stadspark te verhuizen, maar daaraan hangt een ander prijskaartje. 'Bijna vier keer hoger dan de huur van het oorspronkelijke terrein. Dit was voor ons onbespreekbaar, waarna de gemeente de prijs naar beneden bijstelde.'

'De kans dat het doorgaat is klein'

De oplossing ligt volgens het circus voor de hand. 'Dezelfde huur voor de Drafbaan als voor het Suikerunieterrein. Maar op dit moment zit deze oplossing er niet in en lijkt Circus Renz met een enorme schadepost te zitten als het kerstcircus niet doorgaat. De kans dat het nog doorgaat is vrij klein. De tijd dringt nu en de bal ligt bij de gemeente Groningen.'

Geen garanties

Gemeentewoordvoerder Inge van Niel laat weten 'er alles aan te doen om het circus hierheen te halen'. De onderhandelingen lopen echter via Exploitatie Suikerfabriek Terrein (EST). Namens die organisatie toont Feiko Stobbe zich verrast door de kritiek. 'Vorig jaar is het circus hier ook geweest op een terrein dat volop in ontwikkeling is. Ze wilden dit jaar graag terugkomen, maar garanties dat alles spik en span is, konden we niet bieden. Omdat het voorterrein niet beschikbaar is, hebben we ze een alternatief geboden voor een goede prijs. Ik snap dat ze druk ervaren, maar ze trekken wel vroeg aan de bel.'

Probleem met aanrijroute

De nieuwe locatie betreft de achterzijde van het Suikerunieterrein, maar dat plan viel dus niet in goede aarde. 'Ze kwamen hier niet op de beste dag kijken. Zo hebben we problemen met de aanrijroute. De nieuwe weg is nog niet klaar en tot die tijd ligt er een tijdelijke weg. Die proberen we zo goed mogelijk te onderhouden, ook bij veel neerslag. Dat werkt goed, want vandaag staan er ook vierhonderd auto's voor een bedrijfsevenement.'

Vergunning

Stobbe doet er alles aan om het circus te behouden voor zijn terrein. Zo loopt er een vergunningsaanvraag en staat er voor vrijdag een overleg gepland over de nieuwe weg. 'Het lijkt erop dat het hier kan, maar we moeten de vergunningsaanvraag afwachten. Er staat hier achter de gebouwen nog een gastank waar we rekening mee moeten houden. Mocht het toch niet lukken, dan heeft de gemeente nog enkele alternatieven, begreep ik.'