Evert Reitsma: 'De Stradivarius van het Hoogeland'

Zanger Henk Scholte van de Groninger folkgroep Törf noemt hem de Stradivarius van het Hoogeland: Evert Reitsma (1924-1984).

Reitsma raakte op jonge leeftijd arbeidsongeschikt en begon toen in zijn schuurtje achter zijn woning in Baflo violen te bouwen. Binnen korte tijd wist hij onder professionele musici naam te maken. Törf brengt dit weekend een bijzondere ode aan de 'violenbouwer van Bavvelt'.

Kortjakje

In zijn woning in Leeuwarden opent Harrie Reitsma, de 58-jarige zoon van Evert, een zwarte vioolkoffer. In de koffer ligt een bruine viool met slechts twee snaren. 'Dit is Kortjakje', vertelt Harrie. 'Hij is inmiddels 55 jaar en de eerste viool die mijn vader heeft gemaakt. Hij wilde deze niet verkopen. Ik was een jaar of vier toen ik als eerste op deze viool mocht spelen. Ik speelde 'Kortjakje' en sinds die tijd heet de viool zo.'

Maagproblemen

Voordat Evert Reitsma zijn eerste viool bouwde, verdiende hij de kost als verzekeringsagent. Per brommer trok hij door Noord-Nederland om verzekeringen aan de man te brengen en premies te innen. Al op jonge leeftijd kreeg Reitsma maagproblemen. Meerdere keren lag hij in het ziekenhuis, tot hij geheel arbeidsongeschikt werd verklaard.

Tata Mirando

Violisten en cellisten van onder meer het Noordelijk Filharmonisch Orkest (de voorloper van het NNO) wisten vioolbouwer Reitsma snel te vinden. Ook Tata Mirando, de leider van het gelijknamige zigeunerorkest, kwam naar Reitsma's schuurtje.

Doorzetter

Harrie Reitsma herinnert zich zijn vader als een enorme doorzetter. 'Door zijn maagproblemen was hij voor zijn omgeving niet altijd de makkelijkste, maar daar had ik als kleine jongen geen erg in. Ik vond het geweldig dat ik hem mocht helpen in zijn schuurtje.' In dat schuurtje aan de Wilhelminalaan in Baflo maakte Reitsma niet alleen al zijn violen en cello's, maar ook het gereedschap dat hij daarvoor nodig had.

Supertrots

Het verhaal van de vioolbouwer uit Baflo is voor de Groninger folkgroep Törf van Henk Scholte aanleiding voor een muzikaal programma. De groep beschikt inmiddels over een originele Reitsma. Zoon Harrie is blij met het eerbetoon. 'Het is inmiddels 33 jaar geleden dat hij is overleden. Door de aandacht is hij nu weer helemaal terug. Ik vind ook dat hij dat verdient. Het was natuurlijk mooi geweest als hij het had meegemaakt. Ik ben er supertrots op.'