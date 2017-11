Ook Ten Boersters kunnen naar kledingbank in Delfzijl

Inwoners van Ten Boer kunnen vanaf december terecht bij kledingbank Maxima in Delfzijl. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de kledingbank.

De kledingbank is er voor mensen die in de bijstand zitten of een inkomen hebben dat net boven bijstandsniveau zit.

Twaalf kledingstukken

Tot nu toe konden inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum terecht bij de kledingbank in Delfzijl. Daar komen mensen uit Ten Boer nu bij.

Zij mogen per persoon ongeveer twaalf kledingstukken uitzoeken.

