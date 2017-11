Gemeente Tynaarlo wil terrein Prins Bernhardhoeve kopen

De gemeente Tynaarlo koopt het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren van projectontwikkelaar Leyten.

Het college van burgemeester en wethouders maakte donderdagmiddag bekend dat de gemeente voor 6,9 miljoen eigenaar kan worden van het hele terrein. De raad bespreekt het voorstel van het college op maandag 4 december.

Denkrichting

Afgelopen zomer werd al een denkrichting gepresenteerd door verantwoordelijk wethouder Nina Hofstra (VVD). Op het terrein van de Prins Bernhardhoeve zouden drie supermarkten moeten komen, met een ondergrondse parkeergarage. Daarachter zou ruimte zijn voor woningbouw.

Moeizaam

De plannen kunnen alleen doorgaan met medewerking van projectontwikkelaar Leyten die eigenaar is van de grond. De onderhandelingen verliepen zeer moeizaam, bleek uit een vertrouwelijk stuk dat in handen is van RTV Drenthe. Het college schreef deze zomer al aan de raad de grond desnoods te willen kopen van Leyten.

Het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in het centrum van Zuidlaren houdt de gemoederen al jaren bezig. Ieder plan voor het terrein sneuvelde tot nu toe.

