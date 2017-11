Deel dit artikel:











Acties dreigen in streekvervoer: 'Werkgevers zijn slavendrijvers' (Foto: Archief RTV Noord/Berton van Balveren)

Er dreigen begin volgend jaar acties in het streekvervoer in Groningen en Drenthe als er geen doorbraak komt in het cao-conflict. Dat zegt bestuurder Pieter Beuzenberg van de noordelijke FNV.

Concurrentie Niet langer dan vier uur achter het stuur zitten, meer tijd voor een rit, een plaspauze; dat zijn eisen die de vakbond tenminste ingewilligd wil zien. 'Maar de werkgevers willen daar niets aan doen. Ze concurreren elkaar de tent uit', legt Beuzenberg uit. Landelijk onderhandelaar Paula Verhoef noemt de werkgevers, zoals Qbuzz die in Groningen en Drenthe rijdt, 'slavendrijvers'. Loon Daarnaast is er een groot verschil tussen de looneis van de bonden en het bod van de werkgevers. De bonden eisen 3,5 procent loonsverhoging, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan twee procent. De huidige cao loopt af in januari 2018. Als dan geen overeenstemming is bereikt, komen er acties.