Communistische Partij krijgt plek in bestuur RUG-campus China

De Rijksuniversiteit Groningen moet op de campus in China een partijsecretaris aanstellen van de Communistische Partij.

Dat bevestigt bestuursvoorzitter Sibrand Poppema donderdag aan de universiteitsraad (U-raad), die praat over de hernieuwde aanvraag voor een Chinese campus.

Onrust

De Financial Times kwam deze week met het nieuws over de steeds steviger wordende greep van de Chinese overheid op universiteiten. Het zorgde voor onrust in de U-raad. Die heeft toch al zorgen over de academische vrijheid op de geplande universiteit in China. Nu is er dus de verplichting om een secretaris van de Communistische Partij aan te stellen.

Maar volgens Poppema heeft de aanstelling van zo'n afgevaardigde geen gevolgen voor de academische vrijheid. Het wordt ook geen extra persoon in het bestuur, zegt hij. De Rijksuniversiteit Groningen wil voorstellen de Chinese president van de universiteit in Yantai ook de functie van partijsecretaris te geven. Dat doen andere buitenlandse universiteiten in China ook, zoals bijvoorbeeld de New York University Shanghai.

Zelfcensuur

'Het heeft niet te maken met academische vrijheid, maar wel met zelfcensuur. Er is kans dat mensen zich dat zelf gaan opleggen.' Om te voorkomen dat studenten en medewerkers zich beperkt voelen wil Poppema nog beter opschrijven hoe de RUG dit wil voorkomen. Verder benadrukt hij dat het bestuur niet gaat over onderzoek en opleidingen. Dat is de functie van de vice-president en dat is iemand uit Groningen.

Haast geboden

Poppema moet de universiteitsraad zien te overtuigen van zijn China-plannen. Haast is geboden, want voor 15 maart moeten alle procedures zijn doorlopen. De universiteitsraad moet akkoord zijn, de Tweede Kamer moet een algemene maatregel van bestuur hebben aangenomen en de minister moet de aanvraag hebben goedgekeurd. Als deze datum niet haalbaar blijkt kan de campus pas in september 2019 starten, een jaar later dan gepland.

Tweede poging

Het is de tweede poging om de U-raad zover te krijgen. In augustus mislukte dit, de Personeelsfractie en Lijst Calimero wilden niet instemmen. Een aantal raadsleden werkte de afgelopen maanden samen met het college van bestuur aan een verbeterde aanvraag. Die werpt nog steeds vragen en zorgen op, zo blijkt donderdag.

Welke opleidingen

Zo vragen partijen welke opleidingen nou naar China gaan. Er zijn opleidingen genoemd, maar die blijken lang niet allemaal te willen. Het bestuur erkent dat het een lijst is met potentiële opleidingen, omdat de faculteiten nog moeten oordelen. De Personeelsfractie wil meer duidelijkheid. Raadslid Dirk-Jan Scheffers: 'Voor de beoordeling van de haalbaarheid van het project is het wel belangrijk dat wij zien hoe opbouw van opleidingen eruit ziet.'

Welk doel nou eigenlijk?

De nieuwe fractie DAG is en blijft kritisch over Yantai. 'Het gebrek aan visie is schrijnend', zegt Tim van Heuven. Poppema heeft altijd gezegd dat de Chinese campus belangrijk is om het dalend aantal studenten in Groningen tegen te gaan. Dat doel wordt nu niet meer genoemd. 'Er blijft maar gesleuteld worden aan de doelen. Het is bizar.'

Gaat om kwaliteit

Poppema antwoordt dat de minister alleen geïnteresseerd is in de kwaliteit van onderwijs en niet in studentenaantallen. Daarom gaat de aanvraag daarover. 'En we geloven echt dat internationalisering de kwaliteit ten goede komt.' DAG en ook de Personeelsfractie vinden een aantal argumenten daarvoor 'flinterdun'.

Ook Lijst Calimero heeft hier stevige twijfels bij. Die partij -die in augustus tegen was- is ook nu nog niet overtuigd. Begin volgend jaar praat de universiteitsraad verder over de plannen.

