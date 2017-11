Deel dit artikel:











Gaslek aan Peizerweg is gerepareerd (update) (Foto: De Vries Media)

Het gaslek aan de Peizerweg in Groningen is gedicht. De lekkage ontstond donderdag aan het begin van de middag door graafwerkzaamheden in de buurt van meubelboulevard Vesta.

De Peizerweg en de naastgelegen busbaan waren tijdens de lekkage afgesloten. Het verkeer op de ringweg en het treinverkeer ondervonden geen hinder van de lekkage. Breuk gerepareerd Enexis kwam ter plaatse om reparatiewerkzaamheden uit de voeren. Rond half vier was de breuk gerepareerd, meldt een woordvoerder van het bedrijf.