Deel dit artikel:











Peizerweg en busbaan dicht door gaslek (Foto: De Vries Media)

Er is op dit moment een gaslek aan de Peizerweg in Groningen, in de buurt van de meubelboulevard.

De Peizerweg en de naastgelegen busbaan zijn afgesloten voor het verkeer. Het gaslek is waarschijnlijk ontstaan bij graafwerkzaamheden. Enexis is ter plaatse om het lek te dichten. Het verkeer op de ringweg en het treinverkeer lijken geen hinder te ondervinden van het gaslek.