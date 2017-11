Groningse psychiater Menno Oosterhoff wint eerste Antonie Kamerling Award

De Groningse psychiater Menno Oosterhoff heeft de eerste Antonie Kamerling Award. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Vals Alarm, dat over dwangklachten gaat. Oosterhoff heeft daar zelf last van.

De prijs is vernoemd naar de in 2010 overleden acteur Antonie Kamerling en is toegekend in overleg met zijn familie. Met het uitreiken van de award wordt aandacht gevraagd voor psychische problemen. Rond de 250.000 Nederlanders kampen met dwangklachten.

'Lijden in stilte'

'Patiënten lijden in stilte. Door onwetendheid over deze aandoening wordt de diagnose vaak jaren te laat gesteld', zegt Oosterhoff. Zelf heeft hij al veertig jaar last van dwangklachten.

'Schaamte is een groot obstakel'

'Ik vind het belangrijk om als psychiater open voor mijn dwang uit te komen. omdat ik vanuit eigen ervaring kennis wil delen en me niet meer wil schamen voor mijn stoornis', zegt hij. 'Schaamte is onder dwangpatiënten een groot obstakel, dat de lijdensdruk nog groter maakt.'