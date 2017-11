Aanleg winterterras tegenover afgebrand casino van start: 'Het wordt heel gezellig'

Er staat nu nog bouwmaterieel, maar de bedoeling is dat begin december aan het Gedempte Kattendiep in Stad, tegenover het afgebrande Holland Casino, een overdekt winterterras ligt. Donderdag is een begin gemaakt met de aanleg daarvan.

Het terras wordt betaald door de gemeente Groningen en Holland Casino, als compensatie voor de ondernemers die getroffen zijn door de casinobrand.

'Klandizie bleef weg, zeker de eerste maanden zorgde dat voor een enorme omzetschade', zegt Michel Ingeneeger, eigenaar van een aantal restaurants in de straat. 'Of dit het helemaal goedmaakt, weet ik niet, maar het is in elk geval een begin.'

Overdekt en verwarmd

Het wordt een overdekt en verwarmd terras. 'We zorgen dat het heel gezellig wordt. In het zuiden van Nederland zie je vaak enorm mooie winterterrassen. Prachtig uitgelicht, heerlijk verwarmd. Dat gaan we nu ook creëren aan het Kattendiep.'

Stroom

Donderdag wordt gewerkt aan de stroomvoorziening. 'De verwarming trekt zo veel stroom, daar moet een speciale voorziening voor komen. Dat heeft de gemeente geregeld.'

