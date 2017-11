Noord Vandaag: 'De Stradivarius van het Hoogeland'

Kenners noemen deze viool ook wel 'de Stradivarius van het Hoogeland'. Het type viool is gebouwd door de inmiddels overleden Evert Reitsma uit Baflo. Hoe hij klinkt, hoor je in Noord Vandaag.

In Noord Vandaag een uitgebreide reportage over het leven van Evert Reitsma, die de viool maakte. Reitsma raakte op jonge leeftijd arbeidsongeschikt en begon toen in zijn schuurtje achter zijn woning in Baflo violen te bouwen. Binnen korte tijd wist hij onder professionele musici naam te maken. In Noord Vandaag wordt de viool ten gehore gebracht. (vanaf 03:56)

Verder in Noord Vandaag:

- Een hogere straf voor Vindicat-lid Wouter B. dat op het hoofd van een aspirant-lid ging staan. Hij kreeg vandaag een gevangenisstraf van één dag en een taakstraf van 240 uur opgelegd. (vanaf 01:10)

- Het plein voor het sportcentrum Kardinge in Groningen is vanaf vandaag officieel rookvrij. Vanaf het toegangshek tot het sportcentrum zelf mag niet meer worden gerookt. (vanaf 02:22)

- Grietje Kooistra van de oliebollenkraam aan het Overwinningsplein in Groningen heeft woensdag een zak met oliebollen afgepakt van een oliebollentester van het Algemeen Dagblad (AD). (vanaf 02:56)

- Gedoe rond de opening van de nieuwe huisartsenpost bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. De post vervangt de huidige post aan het Damsterdiep en is vandaag geopend. (vanaf 11:44)

- De Partij van de Arbeid is bij de herindelingsverkiezingen de grote winnaar geworden. Verslaggever Marten Nauta vertelt over de verkiezingen in Midden-Groningen en Westerwolde. (vanaf 13:06)

- Het is steenkoud in het Klooster in Ter Apel. Maar een anonieme geldschieter maakte een kleine 200.000 euro over aan het Klooster, zodat zij een nieuw verwarmingssysteem kan aanleggen. (vanaf 19:44)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.