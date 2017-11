Officier eist tbs voor man uit Hoogezand voor betasten 12-jarige

Een 45-jarige man uit Hoogezand die voor de rechter staat voor het betasten van een 12-jarig meisje, heeft een werkstraf van 180 uur en tbs tegen zich horen eisen door de Officier van Justitie.

De officier eiste ook een celstraf van 69 dagen, maar deze heeft de man al in voorarrest uitgezeten.

Heitje voor een karweitje

Het 12-jarige meisje ging op 24 mei 2016 langs de deuren voor een heitje voor een karweitje. Ze belde ook bij de man in Hoogezand aan, en mocht bij hem stofzuigen en afwassen.

Later kwam ze terug om het geld op te halen. Een buurvrouw vertrouwde het niet en sprak het meisje aan. Bij de buurvrouw vertelde het meisje dat de man een foto van haar had gemaakt en haar zou hebben betast. Later vond de politie ook dierenporno op de computer van de man.

Eerder veroordeeld

Behalve een behandeling wil de officier ook dat de man niet in de buurt mag komen van plekken die bestemd zijn voor kinderen. Ook mag hij van de officier geen foto's van kinderen maken. De man is eerder veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit en zat nog in zijn proeftijd.

Het slachtoffer eiste een schadevergoeding van 750 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.