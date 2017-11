Verkoopster pakt oliebollen af van AD-tester: 'Hij schrijft de raarste dingen op'

Grietje Kooistra van de oliebollenkraam aan het Overwinningsplein in Groningen heeft woensdag een zak met oliebollen afgepakt van een oliebollentester van het Algemeen Dagblad (AD).

'Hij zat al met tien oliebollen in de auto. Ik gaf een tik tegen het raam en daar schrok die jongeman heel erg van. Toen heb ik de zak afgepakt', vertelt Kooistra.

Rottigheid

Kooistra heeft geen belang bij de jaarlijkse oliebollentest van het AD. 'Mijn oliebollen mogen best getest worden', zegt ze. 'Maar die rottigheid die die man er altijd bij zet. Hij schrijft de raarste dingen op, die niets met de oliebollen te maken hebben.'

Economisch delict

Kooistra gaat er dus bij voorbaat vanuit dat haar oliebollen een slechte beoordeling krijgen. 'Tuurlijk! Volgens het AD kunnen alle oliebollenbakkers in het Noorden niet bakken. Er is nog nooit eentje goed uit die test gekomen. Zelfs meneer Wiltjer (van de kraam op de Grote Markt, red.) die zijn hele leven al zomers en 's winters bakt, weet nu al dat hij als 'economisch delict' in die krant komt te staan. Die man bakt gewoon een goede oliebol.'

Collegiaal

Hoe Kooistra wist dat die ene klant de AD-tester was? 'Ja, de telefoon, hè? Eentje weet wie het is en die belt dan alle collega's.'

Lees ook:

- 'Ik weet niet wat hij met de oliebollen gedaan heeft'

- Opnieuw vette pech voor oliebollenliefhebbers in Stad

- AD: Groningers kunnen geen oliebollen bakken