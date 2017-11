Werkstraf voor handelaar met bestelauto vol vuurwerk

Een 72-jarige man uit De Wilp is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, voor het bezit van een grote hoeveelheid vuurwerk. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

De man kwam na een anonieme tip in december 2014 in beeld. Agenten troffen in een losstaande schuur zes lawinepijlen aan en twee zogeheten Panda's. Het professionele vuurwerk werd in beslag genomen. 'Het was oud vuurwerk', verklaarde de inwoner van De Wilp tegen agenten. 'Vergeten spul van jaren geleden.'

Bestelauto voor vuurwerk

Maar in oktober 2015 viel de man tijdens een grenscontrole bij Weert opnieuw door de mand. In zijn bestelauto lag ruim ruim 680 kilo knalvuurwerk. De man was op weg van België naar De Wilp.

Telefoon in de bosjes gegooid

Het vuurwerk was voor de plaatselijke voetbalclub bestemd, geleverd door een Belg. Die had de Groninger leren kennen tijdens fietsvakanties. De 72-jarige man had zijn mobiele telefoon tijdens de grenscontrole in de bosjes gegooid. Daar stonden de afspraken tussen hem en de leverancier in, zo bleek later tijdens onderzoek.

'Misschien een oog verloren'

Hij zou twintig euro per doosje vuurwerk ontvangen. Die deal ging nu niet door, omdat het vuurwerk in beslag werd genomen. 'Dan had u goed verdiend, maar een ander was er misschien een oog aan verloren', zei de officier van justitie. Zij nam het de man kwalijk dat hij op geen enkele wijze aan ontploffingsgevaar had gedacht.

Zij eiste 240 uur werkstraf tegen de man, maar hier ging de rechter niet in mee. Hij hield er rekening mee dat de man na de aanhouding bij de grens twee dagen op het bureau had vastgezeten.